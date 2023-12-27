“التورناِدو” يضرب الطائف.. المتحدث الرسمي للأرصاد: ظاهرة غير مُعتادة في الجزيرة العربية

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، إن المركز رصد إعصارًا قمعيًا مصغرًا في الطائف، موضحًا أن الإعصار القمعي المصغر يطلق عليه "التورناِدو".

وأوضح أن التورناِدو، عبارة عن عاصفة هوائية، تكون عنيفة أحيانًا وتتميز بغيمة مخروطية وقمع متكثف وغبار، تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض وسرعتها لا تقل عن 40 ميل (نحو 64 كيلومترا) وتمتد من عاصفة رعدية قوية إلى سطح الأرض، وهي ظاهرة جوية غير مُعتادة في الجزيرة العربية، وبحسب سرعة الرياح يكون أثره في الأماكن التي يمر بها.

اعصار قمعي شرق سديرة شرق الطايف pic.twitter.com/vaPohBxLja — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) December 26, 2023

وأشار القحطاني، إلى أنها المرة الثانية خلال 2023، التي يضرب فيها إعصار قمعي مصغر الطائف، في مشهد يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق السعودية.

ودعا إلى التواصل مع المركز الوطني للأرصاد على الرقم 1987 حال رصد ظواهر جوية غير اعتيادية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق إعصارًا قمعيًا يتشكل جنوب شرقي الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بالتزامن مع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة.