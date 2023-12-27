حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 60 كيلوجراماً من القات المخدر

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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وأكد حرس الحدود في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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