الأول من نوعه في السعودية.. طالبة تقدم مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الباحة في مقرها، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحضور مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ورئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعدد من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا والجامعة.

وتحدثت الطالبة بشرى الشويلي عن مشروعها التي قدمته خلال فعاليات منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي يقدم دعمًا للمدخنين للإقلاع عن التدخين، عبر الذكاء الاصطناعي.

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وقالت الطالبة بشرى الشويلي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" إن المشروع يُعد الأول من نوعه في السعودية، الذي يساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين عبر الذكاء الاصطناعي، باستخدام العلاج السلوكي.

فيديو | الأول من نوعه في المملكة.. الطالبة "بشرى الشويلي" تقدم مشروعا يعالج ويساعد على الإقلاع عن التدخين باستخدام "الذكاء الاصطناعي"#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/7Zo5XdsGCD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2023

وأوضحت أن المشروع عبارة عن نموذج محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي "شات بوت" يتعامل مع الشخص المدخن في أي وقت يحتاج المدخن للدعم، حيث يتواصل معه ليقدم الدعم والتوجيه والاستشارات، ويتحدث باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي

وتضمن المعرض المصاحب لمنتدى الباحة للذكاء الاصطناعي أجنحة لطلاب وطالبات جامعة الباحة الذين قدموا مجموعة من مشروعاتهم البحثية للتخرّج في مجالات، البرمجة والذكاء الاصطناعي، والزراعة، ومعالجة اللغات الطبيعية.

ويأتي منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي ضمن جهود "سدايا" في تعزيز الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى المعرفة تجاه هذا المجال التقني المتقدم، لاسيما طلاب وطالبات الجامعات الذين يعوّل عليهم الكثير في بناء حاضر ومستقبل السعودية.