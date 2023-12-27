الموارد البشرية: ارتفاع قياسي لمعدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص خلال 2023

أظهرت إحصائيات نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص خلال العام 2023.

وبحسب إحصائيات نشرة سوق العمل، ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام، بينهم أكثر من 360 ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل، فيما انخفضت نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م,

كما حققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9%، كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% عام 2017 إلى 35.3% عام 2023.

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