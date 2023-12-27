لاعب الشباب ينهي اتفاقه مع نادي بوكا جونيورز

كشفت تقارير صحفية أن اقتراب إيفر بانيجا لاعب فريق الشباب ، من الانتقال إلى صفوف نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وينتظر رد إدارة ناديه النهائي بشأن الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية

وأوضحت التقارير أن اتفاق بانيجا مع إدارة النادي الأرجنتيني بعدما طلب من ناديه الرحيل عن صفوف الليث خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.

وأشارت ، أن إدارة الشباب أبلغت النجم الأرجنتيني أنها لا تمانع رحيله، لكن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في دوري روشن.

وتلقَّى بانيجا خلال الفترة الماضية عرضًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، واتصالات من غريمه التقليدي ريفر بليت.