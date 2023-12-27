مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 16.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11889.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 280 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تْشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، و سينومي سنترز انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.47% .

الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية "نمو"

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 29.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23992.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

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