بجوائز تصل إلى 60 مليون ريال.. انطلاق منافسات كأس العلا للصقور غدًا

تنطلق غدًا منافسات كأس العلا للصقور 2023؛ في نسختها الأولى التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تبدأ في الفترة من 28 ديسمبر الحالي حتى 5 يناير المقبل في محافظة العلا.

ويمثِّل الكأس أهمية كبيرة للصقارين، فبخلاف أنها الكأس الأغلى على مستوى الجوائز، والتي تصل إلى 60 مليون ريال، إلا أنها تعتبر تحدياً خاصاً لنخبة الصقارين، والفوز في مساراتها المختلفة يعتبر هدفاً مهماً لكل الصقارين.

ويتكون الكأس؛ الذي يقام على مدار تسعة أيام، من أربعة مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث سيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 24 شوطاً للمُلاك والمحترفين المحليين.

فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ موزعة على المشاركين المحليين والمُلاك المحليين مفتوح، والمحترفين المحليين، والمُلاك الدوليين والمحترفين الدوليين.

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