إنفوجرافيك| أبرز ما ذكره ولي العهد في الخطاب الملكي لمجلس الشورى

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرص المملكة على المضي قدمًا وبخطوات متسارعة في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030.

وخلال الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد الأمير محمد بن سلمان، على سعي المملكة نحو اتخاذ مواقف حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، حيث عملت من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك لوقف العدوان على غزة.

وأضاف ولي العهد، أن اختيار السعودية لاستضافة إكسبو 2030 يؤكد مكانتها عالميًا، مشيرًا إلى أن المملكة احتضنت خلال الفترة الماضية عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة.

وبين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد السعودي شهد معدلات نمو هي الأسرع ضمن مجموعة العشرين في عام 2022 بمعدل 8.7% نمو في الناتج المحلي، فضلًا عن الوصول ضمن الدول الـ20 الأكثر تنافسية في العالم، وكذلك التقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي في المملكة استطاع تحقيق معدلات نمو الأعلى تاريخيا.