ملامح مستقبل مشرق.. ولي العهد يقود التحول الاقتصادي في 2023 نحو تحقيق رؤية السعودية

منذ إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤية المملكة 2030، تخطو السعودية خطوات ثابتة طموحة نحو تحقيق أهدافها، وسط سيل من الإنجازات التي تشهدها البلاد من خلال تعزيز الابتكار وتطوير كافة القطاعات، مما أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.

يقود ولي العهد دورًا بارزًا في التغيير والتحولات التي شهدتها السعودية على جميع الأصعدة، إذ أحدث نقلة نوعية في التحول الاقتصادي من خلال رؤية 2030، حيث تعكس إنجازاته والمشاريع العملاقة التي يطلقها رؤية طموحة لتحقيق تحول إيجابي في مستقبل السعودية.وخلال العام الجاري 2023، الذي أوشك على الانتهاء، أطلق ولي العهد العديد من المشاريع العملاقة والكبرى.

مشروع الدرعية وصندوق الفعاليات الاستثماري

في بداية العام الجاري 2023، أعلن ولي العهد عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليصبح واحدًا من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية، ويمثل امتدادًا لجهود الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بجميع العناصر الرئيسية المكونة للهوية الوطنية والثقافة السعودية ومنها مشروع الدرعية، وما يشكله من قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية الممتد منذ 300 عام.

ويتماشى مشروع الدرعية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع الاقتصاد المحلي

وأطلق ولي العهد في يناير الماضي، صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

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وترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعًا فريدًا بحلول عام 2030.

تطوير أكبر "داون تاون" والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتجاوز مساحة المشروع 19 كيلومترًا مربعًا، بمساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

وأعلن ولي العهد، في نفس الشهر، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بهدف رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.

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وتشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي وتكثر بها الأودية والسهول مثل وادي عرعر ووادي أبا القور والهلالي ووادي بدنة والتلال والجبال مثل قارة معطان.

صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"

في مارس 2023، أعلن ولي العهد، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزًا لموقع السعودية الاستراتيجي الذي يربط بين 3 من قارات، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وإتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في السعودية.

4 مناطق اقتصادية خاصة

وفي شهر أبريل، أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتشكل المناطق، منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

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وتُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.

حي الملك سلمان

وانطلاقًا من إيمان ولي العهد بدور اقتصاديات المدن في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، أعلن عن إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" وتطويرهما في مايو 2023.

يقع قلب العاصمة الرياض بمساحة 6.6 كيلومترات مجاورًا لحديقة الملك سلمان، ويُعد تطويره رافدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم.

مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية

وفي شهر يونيو الماضي، أطلق ولي العهد، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع الرياضي.

ويهدف المشروع إلى نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام لتحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات بحلول عام 2030، بهدف صناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما يهدف إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

مخطط العام للمراكز اللوجستية

وفي شهر أغسطس، أطلق الأمير محمد بن سلمان، المخطط العام للمراكز اللوجستية، بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و12 مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و18 مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق السعودية.

منظمة عالمية للمياه

وفي 4 سبتمبر الماضي، أعلن ولي العهد عن تأسيس السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.

ولاقت المبادرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ترحيبًا دوليًا واسعًا، حيث أشا المجلس المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بإعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه في الرياض.

المخطط العام لمشروع قمم السودة

وأطلق ولي العهد، المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".

وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، سيسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن يتم بناء المطار بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير؛ ليصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10500 متر مربع للمطار الحالي من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.

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المخطط الجديد سيجعل المطار قادرًا على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1,5 مليون مسافر، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليًا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

إطلاق شركة "اردارا"

وفي نفس الشهر، أعلن ولي العهد، عن إطلاق شركة "اردارا" بهدف تطوير مشروع "وادي أبها" بمنطقة عسير لتكون مركزًا حضريًا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليًا وعالميًا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي إطلاق شركة "اردارا" تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود السعودية في تنويع مصادر الدخل.

ويمتد مشروع "وادي أبها" على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، ويعتمد الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة.

المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية

وفي 7 ديسمبر الجاري، أطلق ولي العهد، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، التي تهدف إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وستتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة.

وتوفر أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، وتستهدف مدينة القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويًا بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.

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وحققت السعودية مراكزًا متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية خلال العام الحالي 2023، واحتلت المركز الـ6 في مؤشر التنافسية العالمية الأداء الاقتصادي وجاءت في المرتبة الـ17 في مؤشر التنافسية العالمية – العام وفي المركز الـ30 في مؤشر المدن الذكية (الرياض)، وفي المرتبة الـ35 في مؤشر التنافسية الرقمية، حسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار في شهر ديسمبر الجاري.