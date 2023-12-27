القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد معلا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء مواساة ، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا - رحمه الله -.

إقرأ أيضًا: