صور تركي آل الشيخ المتجسدة في الفن.. شاعر الكلمة التي حلّقت في سماء الأغنية العربية

على رغم مشاغله من خلال المناصب التي تقلدها والمهام المتعددة التي تولاها خلال مسيرته المهنية، إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، لم ينس موهبته الشعرية اللافتة والتي نصبته ليكون أحد أهم شعراء الأغنية العربية في السنوات الأخيرة.

وجذبت الكلمات الساحرة للشاعر تركي آل الشيخ كبار المطربين العرب الذين تغنوا بكلماته ليطربوا عشاقهم ومستمعيهم ومن أشهرهم مطرب العرب محمد عبده، والمطرب المصري عمرو دياب، والمطرب العراقي كاظم الساهر، والعديد من المطربين المصريين مثل محمد حماقي وتامر عاشور وغيرهم، وكذلك المطربة السورية أصالة، بالإضافة إلى المطربين عبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وراشد الماجد.

ويعد الفنان المصري عمرو دياب صاحب أكبر عدد من الأغاني من كلمات تركي آل الشيخ حيث غنى من كلماته "برج الحوت.. أحلى حاجة.. بحبك أنا.. مقدرش عالنسيان.. هدد.. يا كل حياتي.. يا ساحر.. ملاك الحسن.. محسود.. يا دلعوا.. من العشم.. أنا بعشقك يا مصر، وغيرها".

المستشار تركي آل الشيخ

وفي عام 2018 تصدرت أغاني الفنان المصري عمرو دياب التي كتب كلماتها المستشار تركي آل الشيخ، الحساب الرسمي للهضبة بموقع عرض الفيديوهات الشهير يوتيوب، واحتلت صدارة الترتيب بثلاثة أغان وهي "بحبك أنا، هدد، أجمل عيون".

وحظيت أغنية "بحبك أنا" بعدد مشاهدات قياسي، إذ سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط.

كلمات أغنية "بحبك أنا"

ولا ليك عليا حلفان

ده انا روحي فيك من زمان

وبحبك انا أنا بحبك انا

بحبك انا انا بحبك انا

بحبك مهما كان

يا سلام ع القد ولون الخد

جمال ملى عيني هنا

وان كان ع الحب انا والله بحب

وايوة انا راحتي هنا

لو زاد عليا الملام

انا مش هبطل كلام

من يوم ماشوفتك خلاص

محمد عبده يغني كلمات تركي آل الشيخ

ولم يكن عمرو دياب فقط هو من نهل من معين كلمات الشاعر تركي آل الشيخ حيث غنى له فنان العرب محمد عبده العديد من الأغاني الرائعة منها "بس لحظة"، "أخت النهار"، "أخطيت في حقك" وغيرها، كما غنى له ماجد المهندس "هدوء"، "وين وين"، "أميرة" وغيرها، فيما شدا من كلماته الفنان رابح صقر العديد من الأغاني منها "عثراتي" "ماني مصدق".

وتألقت أشهر المطربات العرب في الغناء من أشعار تركي آل الشيخ، من أبرزهن المطربة المصرية أنغام والتي غنت من كلماته "بخاف أفرح" والدويتو مع حميد الشاعري "يا صابر ع المكتوب".

كلمات أغنية بخاف أفرح:

أنا وسط الدنيا الكبيرة أنا

بحس أني ماليش مطرح

وأنا بفرح ناس كتيرة وأنا

بقيت ديما أخاف أفرح

تعبت أشكى تعبت أبكي تعبت أشرح

بإيه الشكوى هتفيد قلب متجرح

تعبت أشكى تعبت أبكي تعبت أشرح

وأنا الوردة اللي دبلت قبل ما تفتح

وفي الاخر أنا

حياة وأنا استسلمت ليها سنين

وأنا مضطرة أكملها

حياة واللي أتعود عليها بقي

أصالة نصري تغني شعر تركي آل الشيخ

وشدت المطربة السورية أصالة من كلمات تركي آل الشيخ أغنية "الفرق كبير" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

ولعل الحديث عن الأغاني التي كتبها تركي آل الشيخ لكبار المطربين العرب يطول ويطول، لكن الأهم هنا أن كل أغنية خرجت إلى الجمهور العربي من كلمات تركي آل الشيخ لامست القلوب وأحدثت تفاعلًا كبيرًا للغاية.

تركي آل الشيخ و إحياء ذكرى الأساطير

ولأنها موهبة فطرية تنبع من مشاعر عاشق للفن العربي، لم يكتف المستشار تركي آل الشيخ بالمضي قدمًا في إبراز موهبته الشعرية، بل أطلق أفكارا غير تقليدية استهدف منها إحياء ذكرى أساطير الغناء العربي، لتزدهر ليالي الرياض وجدة بالعديد من الحفلات التي شدا فيها المطربين العرب بأغاني الزمن الجميل.

من حفل روائع الموجي لروائع السنباطي مرورًا بروائع بليغ حمدي وذكريات هاني شنودة، انطلق الشاعر والمسؤول تركي آل الشيخ معلنًا عن إقامة العديد من الحفلات لأساطير الأغنية العربية "كتابة وشعرًا" شدا فيها نخبة من أكبر المطربين العرب.

وحظيت هذه الحفلات بمشاهدة عربية غير مسبوقة حيث أعادت تقديم أشهر وأجمل الأغاني العربية من زمن الجميل، لتصبح الرياض وجدة من أهم عواصم الفن العربي، وذلك بفضل جهود الشاعر ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ الذي أطلق عهدًا جديدًا للأغنية العربية امتزج فيها عصر التجديد مع عصر الطرب الأصيل.

تركي آل الشيخ ورعاية المواهب الشابة

لم تنحصر جهود المستشار تركي آل الشيخ على دعم وتعزيز إقامة الحفلات الكبرى لنجوم الغناء العربي أو إحياء ذكرى أساطين الغناء، بل لم يترك فرصة من أجل رعاية المواهب الشابة.

وسبق للمستشار والشاعر تركي آل الشيخ أن تفاعل مع مقاطع فيديو متداولة لعازفين مغمورين، حيث عمد إلى نشر أعمالهم للتعريف بهم وتقديم الدعم اللازم من بينهم عازفة "كمان" مصرية تدعى مريم نجدي تفاعل مع مقطع عزف لها وطلب التواصل معها، كما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن توصله للشاب صاحب فيديو العزف على "آلة الكمان" وهو مقنع، في واحدة من أشهر الوقائع التي أثارت تفاعل مواقع التواصل في المملكة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بـ"تويتر"، فيديو أعاد فيه الشاب عزف المقطوعات الموسيقية التي عزفها في المقطع الأول الذي جرى تداوله.

تركي آل الشيخ و شركة فيولين

وفي عام 2019 أطلق تركي آل الشيخ شركة للإنتاج الموسيقي تهدف إلى البحث عن مختلف المواهب الصوتية في العالم العربي، وهي الشركة التي حملت اسم "فيولين".

وفتح تركي آل الشيخ بهذه الخطوة باب الفرصة الذهبية على مصراعيه أمام الآلاف من الشباب من مختلف ربوع العالم العربي، دون تحديد شروط معينة للتقديم أو حتى سن معين مثلما تفعل معظم برامج اكتشاف المواهب، ولكن المختلف هنا، كونه سيدعم شخصيًا هذه المواهب ويوصلها لحدود النجومية عبر منصة شركة إنتاج ضخمة تنافس بقوة في السوق الموسيقى العربي.