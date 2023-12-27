“نيويورك تايمز” تتهم روبوتات OpenAI وMicrosoft بانتهاك حقوق الطبع والنشر

رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية تستهدف OpenAI وMicrosoft، تهدف إلى وقف استخدامهما لقصصها في تدريب روبوتات الدردشة.

وفي الدعوى المقدمة، أشارت الصحيفة إلى أن انتهاكات حقوق الطبع والنشر يمكن أن تؤدي إلى تعويضات تصل إلى المليارات.

وتنضم نيويورك تايمز بذلك إلى قائمة الأفراد والناشرين الذين يسعون لمنع OpenAI من استخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر. وفي الدعوى، اتهمت الصحيفة OpenAI وMicrosoft بتقنين تقنيتهما عبر "استخدام غير قانوني" لأعمال الصحيفة، مما يشكل تهديدًا لقدرتها على تقديم خدماتها.

لم تكن هناك ردود فورية من OpenAI وMicrosoft على طلبات التعليق.

وتأتي هذه الدعوى في ظل تزايد عدد القضايا المقامة ضد OpenAI بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. ويقوم مطورو الذكاء الاصطناعي بتدريب نماذج اللغة الكبيرة على محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، ويتعذر على هذه النماذج في بعض الأحيان تحديد المعلومات بشكل صحيح.

وتشير الصحيفة في دعواها إلى أن استفادة OpenAI وMicrosoft من استثمارات الصحيفة في صحافتها يتسبب في خسائر ضخمة للصحيفة.

يذكر أن Microsoft قد أبرمت شراكة مع OpenAI تسمح لها باستخدام تكنولوجيا الشركة الناشئة.

وتأتي هذه الدعوى في أعقاب انهيار المحادثات بين الصحيفة والشركتين، حيث فشلت محاولات الصحيفة في التوصل إلى حل بشأن استخدام الملكية الفكرية.