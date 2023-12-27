إيدي هاو يحذر لاعبي نيوكاسل: لا يوجد مركز مضمون

حذر المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، لاعبيه من إجراء تغييرات واسعة في تشكيل الفريق، بعد التراجع المقلق في المستوى والنتائج.

وتلقى نيوكاسل خسارة قاسية 1 / 3 أمام ضيفه نوتنجهام فورست، الثلاثاء، في الجولة 19 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هذه هي الهزيمة السادسة التي يتلقاها نيوكاسل خلال مبارياته السبع الأخيرة بمختلف المسابقات.

وتراجع نيوكاسل للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما فشل في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته في الدور الأول للمسابقة القارية.

كما خرج "المكابيس" من دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وقال "هاو" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "سأكون مستعدًا لإجراء أي تغيير أعتقد أنه يمكن أن يفيد الأداء أو النتيجة وبالطبع سوف يتم محاسبة اللاعبين على أدائهم ".

وأضاف: "لا يوجد لاعب ضامنًا لمكانه في الفريق، لذا يدرك اللاعبون أن عليهم تقديم أداء جيد وعلينا تغيير مستوانا في أسرع وقت بالتأكيد".

ويستعد نيوكاسل لخوض مواجهات مقبلة ذات عيار ثقيل أمام ليفربول ومانشستر سيتي وأستون فيلا، بالإضافة لملاقاة سندرلاند في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.