الزعاق يكشف “متى تمر الشمس على مداري الجدي والسرطان”

كشف خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق عن حركة الشمس في هذا الوقت من العام.

وقال الزعاق عبر قناة "العربية": "بدأت الشمس في رحلتها السنوية المعتادة من الجنوب إلى الشمال بعدما أخذت قسطا من الراحة في محطة مدار الجدي".

وأضاف أن الشمس في رحلتها السنوية تمر على ثلاث محطات رئيسية هي خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي.

وأشار إلى أن الشمس تمر بمحطة خط الاستواء مرتين في السنة، مرة في أثناء صعودها لمدار السرطان، ومرة في أثناء هبوطها لمدار الجدي.

وتابع: "سمي خط الاستواء بهذا الاسم لأنه يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين. ومدار الجدي لأنه يقع تحت برج الجدي، ومدار السرطان لأنه يقع تحت برج السرطان. وتمر الشمس بمدار السرطان في عز القيظ ومدار الجدي في عز الشتاء".