بفيديو 57 ثانية.. بورشه تروج لـ”صوت” سيارتها 911 جي تي 3

قدمت شركة بورشه مؤخرًا مقطع فيديو تسويقي جديد لسيارتها "911 جي تي3"، اعتمدت فيه على إظهار الصوت بشكل مثالي.

يمتد الفيديو لمدة 57 ثانية، محاولًا إظهار كيف أن هذه السيارة تقدم تجربة فريدة بمحركها ذو الستة أسطوانات والذي يختمر بشكل جميل عند 9 آلاف دورة في الدقيقة، مع صوت يشعرك بالجمال.

إمكانيات GT3 RS

تأتي GT3 RS بمحرك بسعة 4.0 لتر وناقل حركة بست سرعات، وهو الطريق الوحيد للاستمتاع بـ 518 حصانًا أصيلة بعصا التحكم اليدوي، وهو خيار غير متاح في RS.

ويظهر الفيديو بشكل واضح أن بورشه استطاعت تقديم قيادة فريدة من نوعها، تتجاوز إطار GT3، وهو الأمر الذي يفهمه عشاق السيارات الكهربائية.