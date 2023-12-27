أول ظهور خارج السودان منذ الحرب.. حميدتي يلتقي رئيس أوغندا

التقى قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأربعاء، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وبحث حميدتي مع موسيفيني تطورات الأوضاع في السودان، وذلك في أول ظهور له خارج بلاده منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في 15 أبريل الماضي.

وكتب حميدتي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنّه قدّم للرئيس الأوغندي شرحاً مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب في السودان.

وأضاف: "طرحت رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب، وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة".

وتابع: "لا نزال نتمسك بمخرجات قمة رؤساء الإيغاد التي انعقدت في جيبوتي".

وكانت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (إيغاد)، أعلنت في وقت سابق اليوم تهيئة الأجواء للقاء محتمل غداً بين قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وحميدتي.