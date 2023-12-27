الاتفاق يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الحزم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الحزم.

ويستضيف الاتفاق نظيره الحزم مساء غدٍ الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري روشن السعودي.

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي الاتفاق، كان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، واشتمل على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب.

وخاض لاعبو الفريق تدريب المربعات عبر مجموعتين، قبل أن يطبق "فارس الدهناء" الجانب التكتيكي الاستعدادي لمواجهة الحزم، ليختتم التدريب بمناورة تكتيكية.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، جمعهم من 18 مباراة.