العرفج: مناداة الناس بأحب الأسماء تمنحك “الكاريزما”

قال عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج إن مناداة الناس بأسمائهم ضرورة قصوى في المعاملات، مضيفًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ينادي حتى المشركين إلا بأسمائهم.

وفي حلقة جديدة من برناج "ياهلا بالعرفج" على قناة "روتانا خليجية"، أكد العرفج أن من شروط الكاريزما أن تنادي من تخاطبهم بأحب الأسماء إليهم، لأن لذلك فوائد عدة، أهمها جذب الانتباه إليك، وتشعر من تتعامل معهم بالحب والاحترام، وتشعرهم بقيمتهم، وتزيد من تفضيلهم التعامل معك.

وكان "العرفج" أشار في تغريدة عبر حسابه بـ"إكس" إلى أهمية أن تنادي الناس بأحب الأسماء إليها، وذكّر بعبارة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قال: "ثلاث يُصفِّين لك ودّ أخيك: أن تسلّم عليه إذا لقيته، وتوسّع له في المجلس، وتدعوه بأحبّ أسمائه إليه".