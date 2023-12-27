ثلاجة جديدة تراقب المواد الغذائية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، عن خططها للاستفادة القصوى من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات والتقنيات المتقدمة في مجال المطابخ الذكية، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها ثلاجة Flex الجديدة كليًا.

تأتي ثلاجة Flex 2024 بأربع أبواب حسب الطلب، وتعد أول ثلاجة إنترنت أشياء (IoT) في الصناعة.

ووفقًا لـ"سامسونج"، فإن الثلاجة الجديدة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي Vision Inside، التي تمنحها القدرة على التعرف على المحتويات داخلها حتى 33 عنصرًا غذائيًا طازجًا مختلفًا بناءً على مجموعة محددة سابقًا من بيانات التدريب التي تضم نحو مليون صورة طعام.

كما تساعد الثلاجة الجديدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدعمة بها في تحسين التخطيط الغذائي. وتُمكن المستخدمين من إضافة معلومات تاريخ انتهاء الصلاحية ومراقبة حالة فلتر المياه بسهولة من خلال شاشة LCD.