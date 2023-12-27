تعليق الدراسة الحضورية في مناطق متفرقة بالمملكة غداً

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدارسة الحضورية غدًا الخميس، بمدارس جدة ورابغ وخليص, وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر ‎منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها عن " بُعد ".

وأوضحت إدارة التعليم ‏أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن " بُعد" عبر ‫منصتي "مدرستي"، و "روضتي" في جميع مدارس المنطقة.

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً غداً وتحويلها عن بعد، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد غداً، بمقر الجامعة في عرعر وجميع فروعها.

وكذلك، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني‬ والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بُعد غدًا، لجميع المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت أن ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات.

وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس محافظة المهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المهد، عن تعليق التدريب الحضوري يوم غدٍ الخميس، ليكون عن بُعد عن طريق "منصة بلاك بورد"، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.