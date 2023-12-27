إعلامي رياضي: آن أوان توحيد الصف لدعم الأخضر من أجل تحقيق اللقب المفقود

طالب الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، جماهير كرة القدم السعودية بتوحيد الصف لدعم المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023.

وقال الغشيان عبر برنامجه "راوند اب" على قناة "SSC" الرياضية: "كلنا مشتاقين بعودة دوري روشن بشكل منفرد، الأول كنا نشاهد الدوري بجانب كأس العالم للأندية وكان الاهتمام منقسم".

وأضاف: "الآن الاهتمام سيعود مرة أخرى لدوري روشن الذي أعطانا جزء من التحلية في مباراة الاتحاد والنصر والتي كانت مؤجلة من الجولة 17 وانت نصراوية بنتيجة خماسية مقابل هدفين".

وتابع: "الإثارة متواصلة الجولة المقبلة قبل انطلاق عدة فعاليات والتي أيضًا تستضيفها المملكة سواء كأس السوبر الإسباني، وأيضًا ذهاب منتخبنا السعودي إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا".

وواصل: "هذا الكأس الذي يفتقده الأخضر السعودي، حيث أخر لقب حققناه كان في عام 1996، وأخر نهائي وصلنا له كان عام 2007".

واختتم: "آن الأوان كلنا نوحد الصف لدعم الأخضر من أجل تحقيق اللقب المفقود كأس آسيا".

ويبدأ المنتخب الوطني، الأحد المقبل، معسكره في منتجع "سيلين" في قطر حتى يوم 11 يناير المقبل، استعداداً لمباريات كأس أمم آسيا 2023 في الدوحة.