بصفقة مليارية.. أسترازينيكا تشتري مطور أدوية السرطان الصيني

استحوذت أسترازينكا عملاق الأدوية البريطانية على شركة Gracell Biotechnologies الصينية، المتخصصة في تطوير علاج الأورام بالخلايا. وذلك في خطوة تعزز رهاناتها على الابتكار الطبي في السوق الصينية.

الصفقة الجديدة بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار. بينما تشير التفاصيل إلى أن الصفقة ستشمل الاستحواذ على Gracell، التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها، بسعر يبلغ 2 دولار للسهم، مع دفعة نقدية مقدمة تبلغ 1 مليار دولار.

يأتي هذا الاستحواذ لتثري خطوط منتجات أسترازينكا بتقنية العلاج CAR-T، التي تعدل الخلايا المناعية للمريض لمكافحة السرطان.

ويُشير بيان أسترازينكا إلى أن أحد العلاجات البارزة التي تعمل عليها Gracell، والمعروف بـ GC012F، قد يكون علاجًا محتملًا لأمراض السرطان مثل المايلوما المتعددة وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة.