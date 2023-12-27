“الأرصاد” يوضّح خريطة الأمطار الغزيرة غداً 

نبّه المركز الوطني للأرصاد غداً من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11 صباحاً.

وأشار المركز إلى فرص سقوط أمطار غزيرة على جدة يوم غد الخميس تستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل غداً، تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتوقع المركز سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء الخميس.