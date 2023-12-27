ناقد رياضي: الاتحاد لم يواكب المرحلة في التعاقدات الصيفية الماضية

حدد الناقد الرياضي، عبيدالله العيسي، أسباب تدهور نتائج نادي الاتحاد محليًا وعالميًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن "العميد" لم يواكب المرحلة في التعاقدات الصيفية الماضية.

وقال العيسى خلال استضافته على قناة "SSC" الرياضية: "يجب أن يتعامل الاتحاد مع المنافسات بصفته الفريق البطل، الموسم الماضي كانت الضغوطات أقل عليه، هذه كانت مشكلة الاتحاد فهو ليس معتادًا على الضغوطات".

وأضاف: "إدارة الاتحاد لم تدعم الفريق في الانتقالات الصيفية بعدد كافي من اللاعبين على مستوى الأسماء والجودة بما يتماشى مع المرحلة، فالنصر قام بتغيير سبعة لاعبين والأهلي ثمانية لاعبين، فبالتالي دوري جديد ومنافسة جديدة، لكن الاتحاد لم يواكب المرحلة في التعاقدات".

وتابع: "مسالة الإعداد البني والإصابات التي ضربت صفوف الفريق أثرت أيضًا على نتائج الاتحاد، وفي المباريات الكبيرة يلعب الاتحاد شوط ثاني سيء مثل ما شاهدناه في مواجهات الهلال والأهلي والنصر".

واختتم عبيدالله العيسي حديثه: "لا أحد كان يتوقع الهبوط المرعب في مستوى لاعبي الاتحاد بعدما ختم الموسم الماضي من دوري روشن بطلًا بجدارة".