“نورلانا”.. “نيوم” تُزين ساحل خليج العقبة بواجهة سكنية جديدة

أُعلن، اليوم الأربعاء، عن "نورلانا"، المجمع السكني الجديد المصمم على أحدث طراز والمخصص لتجديد النشاط والصحة، كأحدث وجهة ضمن مشروع نيوم الضخم في صحراء غرب المملكة.

ما الجديد في "نورلانا"؟

وفق بيان "نيوم"، فإن "نورلانا" تقع على ساحل خليج العقبة، وتتيح بيئة فريدة من نوعها، في مجمع حصري يستوعب 3000 ساكن، حيث ستتوفر لهم معيشة استثنائية مجهزة بأحدث التقنيات، وذلك ضمن خطة المملكة لوضع معيار رائد للحياة الصحية المستدامة.

وتوفر الوجهة الجديدة 711 عقارًا سكنيًا، وتضم قصورًا فاخرة وشققًا وفيلات شاطئية، كلها مصممة بشكل يندمج بسلاسة مع الكثبان الرملية المحيطة بهذا المجتمع الجديد، الأمر الذي يمنح السكان والزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الهادئة.

ومن المقرر أيضًا أن يتم إنشاء ملعب غولف مكون من 18 حفرة بين جبال "نورلانا" الساحرة، بالإضافة إلى مركز للفروسية وممارسة رياضة البولو ضمن مرافق عالمية المستوى، كما تقدم مرافق الوجهة مجموعة متنوعة من الرياضات المائية، بما في ذلك الإبحار والغوص، ليتمكن السكان والضيوف من الانغماس في هذه البيئة الطبيعية الساحرة.

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"نورلانا".. مرسى فائق التطور ونادي لملاك اليخوت

وتتميز "نورلانا" بمرسى فائق التطور، يضم 120 رصيفًا، وهو ما سيجعل الوجهة مركزًا عالميًا لليخوت الفاخرة، هذا بالإضافة إلى خدمات التاكسي المائي التي ستكون متاحة للسكان والزوار.

وسيكون نادي مُلاك اليخوت مكانًا يلتقون فيه بحثًا عن الرفاهية والهدوء، للاسترخاء والاستمتاع بتجارب تناول الطعام والخدمات الاستثنائية، والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

كما من المقرر أن يتم تطوير "نورلانا" وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، لتقدم لمجتمعها حياة عصرية فاخرة تتميز بأحدث التقنيات، مع مراعاة الحفاظ على البيئات البرية والبحرية في المنطقة.

ووجهة "نورلانا" هي الأحدث بعد وجهات "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"؛ والتي تستهدف جميعهًا تطوير السياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة، بما يخدم التميز الذي يسعى إليه مشروع "نيوم"، منذ إطلاقه على يد ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في العام 2017.