بفارق 43 نقطة.. المدينة تتفوق على القصيم في “فرسان التعليم”

فاز فريق "فرسان المدينة" في سادس المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج "فرسان التعليم" الذي تنظّمه وزارة التعليم، وذلك بعد تغلبه على "فرسان القصيم" بنتيجة نهائية 79 نقطة، مقابل 36 نقطة.

وضم فرسان المدينة المنورة الطلاب أوس الغامدي، فجر السحيمي، معاذ العبيري، ووله الجهني، فيما ضم فريق فرسان القصيم الطلاب نواف الحربي، ود الوهيبي، ناصر العمري، ولمى القليش.

وتنافس الفريقان في 4 جولات رئيسة، وهي: القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.

ويهدف "فرسان التعليم" إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.