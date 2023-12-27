هيئة الاتصالات: سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية بالمملكة ما بين 98 و100%

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقريرها الربعي للعام 2023 حول مبادرة "Game Mode"، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية.

أظهر التقرير تحسنًا كبيرًا في أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة تصل إلى 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وأفاد التقرير بارتفاع معدلات أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية على منصات الألعاب الرئيسية في المملكة إلى أكثر من 98%، مقارنة بالسرعات المعلنة في باقات الإنترنت الثابت.

وشهدت شركتا "موبايلي" و"سلام" تصدرهما لقائمة المشغلين بنسبة أداء سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 100%. وكانت "موبايلي" أيضًا في صدارة أداء سرعة التحميل على منصتي XBOX بنسبة 99% وعبر منصة STEAM بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بأفضل معدل زمن استجابة، تصدرت شركتا "STC" و"موبايلي" قوائم مقدمي الخدمات لـ 8 ألعاب بارزة مثل Call of Duty، FIFA، Apex Legends، VALORANT، OVERWATCH2، Rocket League، Battlefield، وHalo Infinite.

بينما شهدت Among Us تقاسمًا للصدارة بين "STC" و"موبايلي" و"زين".

وفي ست ألعاب أخرى - Fortnite، Counter Strike، Dota2، World of Warcraft، Rainbow Six Siege، وLeague of Legends - تصدرت "STC" القوائم، بينما تفوقت "موبايلي" في PUBG وPUBG MOBILE.

للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا