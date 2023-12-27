ناقد رياضي: صفقات مدوية في طريقها إلى ⁧‫الاتحاد‬⁩

كشف الناقد الرياضي، مصلح آل مسلم‬⁩، عن إبرام نادي الاتحاد صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال آل مسلم خلال استضافته على قناة "الرياضية": "هناك أخبار مفرحة للاتحاديين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تواصلت مع أحد الشخصيات الاتحادية وأخبرني بأن هناك عمل كبير في الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع صفقات مدوية تليق بنادي الاتحاد الذي يعد أحد أركان الرياضة السعودية".

وتغلب النصر على الاتحاد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل خماسية النصر كل من رونالدو (هدفين) وماني (هدفين) وهدف لتاليسكا، في الوقت الذي جاء هدفي الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمدالله.

ورفع فريق النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحل فريق اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.