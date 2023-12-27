لاعب نادي الاتحاد السابق: الإدارة تتحمل 30% من وضع الفريق الحالي

يرى لاعب نادي الاتحاد السابق، نايف هزازي، أن إدارة "العميد" تتحمل 30% من وضع الفريق الأول لكرة القدم الحالي، مشيرًا إلى أنه أمرًا طبيعيًا.

وقال هزاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج ⁧‫"المنتصف" على قناة "الإخبارية"‬⁩: "الآن الاتحاد مشتت، والجمهور العاشق المسكين هو من ينهار، ولا يعرف إلى أين ستصل الأمور".

وأضاف: "لابد أن يخرج أحد الاتحاديين ويخاطب الجمهور، ويتحدث مع اللاعبين الخبرة داخل الفريق، أصحاب الخبرات كان لهم دور كبير سابقًا داخل الملعب وقت الأزمات".

وتابع: "يجب أن تُترك المشاكل الخارجية للإدارة، وكلاعب سابق في الاتحاد أرى أن الإدارة تتحمل من 30 إلى 40% من وضع الفريق الحالي، وهذه أمور طبيعية".

وواصل: "كان هناك تأخير في بعض العقود، بجانب التفريط في بعض اللاعبين المحليين، وهو ما أثر على مستوى الفريق".

واختتم هزازي حديثه، قائلًا: "كنا لا نعتمد كثيرًا في المباريات على اللاعبين المحترفين في الفريق (كنا نشيل بعض)، فالاتحاد تعود على الروح والانسجام والانضباطية وعلى السلوك داخل الملعب".

وتغلب النصر على الاتحاد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل خماسية النصر كل من رونالدو (هدفين) وماني (هدفين) وهدف لتاليسكا، في الوقت الذي جاء هدفي الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمدالله.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحل الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.