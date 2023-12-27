نادي التعاون يعلن التعاقد مع إبراهيم الشعيل في صفقة انتقال حر

أعلن نادي التعاون، الأربعاء، التعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الشعيل في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب ⁧‫إبراهيم الشعيل‬⁩ حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر".

ويستضيف التعاون نظيره النصر مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة جمعها من 18 مباراة.