خبير ذكاء اصطناعي محذرًا: لا تطلعوا ChatGPT على أسراركم

حذر خبير في الذكاء الاصطناعي من الثقة المفرطة في ربوتات الدردشة مثل "ChatGPT"، والحديث معها في أسرار شخصية، وفق ما نقلته صحيفة "الجارديان".

وشدد البروفيسور مايك وولدريدج، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، على ضرورة توخي الحذر في مشاركة المعلومات الخاصة أو التفاعل العاطفي مع روبوتات الدردشة، حيث يعتبر هذا التفاعل "غير حكيم للغاية".

ويبرز أستاذ الذكاء الاصطناعي وجهة نظره بأن أي معلومة يتم الكشف عنها تسهم في تدريب الإصدارات المستقبلية من هذه التكنولوجيا.

وأضاف وولدريدج أنه يجب على المستخدمين أن لا يتوقعوا ردودًا متوازنة من روبوتات الدردشة، حيث تقوم التكنولوجيا بإخبار المستخدم بما يُرضيه، وليس بالضرورة بما يحتاج إلى سماعه.

ويؤكد أن توقعات الاستعادة للبيانات بمجرد إدخالها إلى النظام تكاد تكون مستحيلة نظرًا لطبيعة النماذج الذكاء الاصطناعي.

ويُظهر البروفيسور رؤية واقعية بشأن تأثير محتمل لمشاركة المعلومات في تطوير الإصدارات المستقبلية للتكنولوجيا.

ويأتي تصريحه هذا رغم أن OpenAI، الجهة المسؤولة عن ChatGPT، على إمكانية إيقاف تشغيل سجل الدردشة لمنع استخدامه في تدريب النماذج المستقبلية.