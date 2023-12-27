مجلس الوزراء الفلسطيني يعلن رفض مقترح الممر المائي من قبرص إلى غزة

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، رفضه للممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة، مشيراً إلى "أن الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".

وطالب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمسة التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ما وصفه بممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتماشى مع أهداف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء قطاع غزة، وكلف رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفاً و110 شهداء، و55 ألفاً و243 جريحاً أكثر من 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض