ناقد رياضي: وكلاء اللاعبين هم سبب بلاء الكرة السعودية

قال الناقد الرياضي، دباس الدوسري‬⁩، إن وكلاء اللاعبين هم "سبب بلاء الكرة السعودية".

وأضاف الدوسري خلال استضافته على قناة "الرياضية" السعودية: "بعض وكلاء اللاعبين أشبه بالشريطية، ومنهم لم يملك رخصة رسمية ولا هم معتمدين حتى في أندية الدرجة الأولى والثانية".

وواصل: "بالنسبة لهم إذا كانت هناك حالة استقرار بالنسبة للاعبين في أنديتهم، هذا معناه عدم وجود حركة في السوق، وبالتالي عدم وجود أموال، فيقومون بتحريكهم".

وأوضح: "الوكلاء يشترطون أن تكون مدة التعاقد مع لاعبيهم موسمًا واحدًا فقط، لكي يتمكنوا من البحث لهم عن عروض أخرى عقب انتهاء تلك المدة".

واختتم الدوسري حديثه، قائلًا: "أرى أن الوسطاء هم سبب بلاء الكرة السعودية".