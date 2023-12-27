ناقد رياضي: وكلاء اللاعبين هم سبب بلاء الكرة السعودية

قال الناقد الرياضي، دباس الدوسري، إن وكلاء اللاعبين هم "سبب بلاء الكرة السعودية".
وأضاف الدوسري خلال استضافته على قناة "الرياضية" السعودية: "بعض وكلاء اللاعبين أشبه بالشريطية، ومنهم لم يملك رخصة رسمية ولا هم معتمدين حتى في أندية الدرجة الأولى والثانية".
وواصل: "بالنسبة لهم إذا كانت هناك حالة استقرار بالنسبة للاعبين في أنديتهم، هذا معناه عدم وجود حركة في السوق، وبالتالي عدم وجود أموال، فيقومون بتحريكهم".
وأوضح: "الوكلاء يشترطون أن تكون مدة التعاقد مع لاعبيهم موسمًا واحدًا فقط، لكي يتمكنوا من البحث لهم عن عروض أخرى عقب انتهاء تلك المدة".
واختتم الدوسري حديثه، قائلًا: "أرى أن الوسطاء هم سبب بلاء الكرة السعودية".
#دباس_الدوسري | بعض وكلاء اللاعبين أشبه بالشريطية وهم سبب بلاء الكرة السعودية.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/3o3ZuKJVCp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2023