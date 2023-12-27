مانشستر سيتي يعود بانتصار ثمين من أرض إيفرتون في الدوري الإنجليزي

عاد فريق مانشستر سيتي بانتصار ثمين من أرض نظيره إيفرتون ليصعد إلى المركز الرابع مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون 3-1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن المواجهة سهلة على سيتي - المتوّج بكأس العالم للأندية مؤخراً - خاصة وأن إيفرتون انتصر في أربع من آخر خمس مباريات له بالمسابقة.

ووجد سيتي نفسه متأخراً بالنتيجة قبل اكتمال نصف الساعة الأول بعدما سجّل هاريسون هدفاً لإيفرتون (29).

ودخل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الشوط الثاني بشكل مغاير فتمكن فودين من إدراك التعادل له (53) قبل أن يمنحه الأرجنتيني ألفاريز الهدف الثاني من ركلة جزاء (64).

واستغل البرتغالي برناردو سيلفا خطأ من بيكفورد حارس إيفرتون ليضيف الهدف الثالث قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا بفارق نقطتين عن أستون فيلا الثالث، مع امتلاك الضيوف لمباراة أقل.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر بعدما تلقى الخسارة الثانية تواليًا في المسابقة.