قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال يواجه سباهان.. وصدام سعودي

أسفرت قرعة دور الـ16 لمنطقة الغرب من دوري أبطال آسيا عن مواجهات مثيرة للأندية السعودية الأربعة المشاركة.

ويلعب الهلال ضد سباهان الإيراني، فيما يلاقي الاتحاد نظيره نافباخور الأوزبكي.

ويلتقي النصر والفيحاء في مباراة سعودية خالصة في دور الـ16، فيما يتقابل ناساف الأوزبكي والعين الإماراتي.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب يومي 12 و13 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب يومي 19 و20 من نفس الشهر.

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

ناساف الأوزبكي – العين الإماراتي

الفيحاء - النصر

سباهان الإيراني - الهلال

نافباخور الأوزبكي - الاتحاد

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق

جيونبك هيونداي موتورز الكوري - بوهانج ستيلرز الكوري

أولسان هيونداي الكوري - فنتفوريت كوفو الياباني

شاندونج تايشان الصيني - كاواساكي فرونتال الياباني

بانكوك يونايتد التايلاندي - يوكوهاما إف مارينوس الياباني