إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن من الحشيش في نجران

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران، محاولة تهريب طن و693 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (1.6) طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/bn4wzX8WMM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 28, 2023

‎وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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