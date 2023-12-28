قرعة كأس الاتحاد الآسيوي تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي أجريت صباح اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات مثيرة.

ويلعب الرفاع البحريني ضد النهضة العماني، والعهد اللبناني أمام الكهرباء العراقي في الدور نصف نهائي لمنطقة الغرب.

وتقام المباريات يومي 12 و13 فبراير، و19 و20 من نفس الشهر، على أن يقام النهائي يومي 16 و23 أبريل المقبل.

وفي قبل نهائي منطقة آسيان يلتقي ماكارثر الأسترالي ضد صباح الماليزي وسنترال كوست مارينرز الأسترالي أمام فنوم بينه كراون الكمبودي.

وفي قبل نهائي المناطق، يلتقي أبديش عطا من قرغيزستان مع تايتشونج فوتورو التايواني وبطل منطقة آسيان مع أوديشا الهندي بطل منطقة الجنوب.

ويجمع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين بطل الغرب وبطل المناطق يوم الخامس من مايو.

ويتم تحديد بطل منطقة آسيان من خلال مواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي للمنطقة، والتي تقام من مواجهة واحدة.