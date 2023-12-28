حقيقة اتفاق أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لتدريب السيليساو

كشف تقرير صحفي إسباني حقيقة اتفاق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل تدريب منتخب السيليساو.

كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن أنشيلوتي سيقود منتخب البرازيل في كوبا أمريكا الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت اليوم الخميس أنه لا يوجد أي اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي بشكل رسمي حتى الآن، لتوليه تدريب منتخب السامبا.

وأضافت الصحيفة أن هناك جلسة مرتقبة بين أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتحديد مستقبله.

وتابعت "أنشيلوتي معجب بعرض الاتحاد البرازيلي، لكن ريال مدريد هو أولويته وإذا تلقى عرضا للتجديد سيوافق عليه".