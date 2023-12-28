مصر تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، ثبوت إصابة مواطنين اثنين بمتحور فيروس كورونا الجديد "JN-1" من خلال التحاليل المعملية التي أجريت لهم.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، موجهة رسالة طمأنة للمواطنين، بمتابعتها الدقيقة من قبل الأجهزة الصحية التابعة لها للوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

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