استشهاد 522 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال 2023

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تقرير وثق استشهاد استشهاد 522 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2023، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء في الضفة الغربية خلال العام الجاري، 314 استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفة أن فلسطينيًا استشهد اليوم الخميس في نابلس شمال الضفة الغربية متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال قبل أسبوعين.

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ووثق التقرير الذي أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 3800 فلسطيني بجروح في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية.

بدوره، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي 4800 فلسطيني، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.