فلسطين تتجه إلى فيفا رسميًا لإنهاء كارثة الاحتلال فى ملعب اليرموك

أصدر الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانا رسميا يطالب فيه فيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الآسيوي، والاتحادات القارية والدولية، بضرورة اتخاذ موقف عاجل تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق أحد اتحاداتها الأعضاء وإخضاع الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة القانونية، بعد تحويل ملعب اليرموك في قطاع غزة إلي مركز إعتقال للفلسطينين.

وقام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل ملعب اليرموك في قطاع غزة، إلى مركز اعتقال وتنكيل وتحقيق مع الفلسطينيين، وهو ما يعد خرق واضح وصريح للميثاق الأولمبي وكافة القوانين والمواثيق القارية والدولية، وكجزء من استهداف الاحتلال للحركة الشبابية والرياضية والكشفية الفلسطينية.

قال بيان الإتحاد الفلسطيني: "في ظل الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الكل الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 21 ألف شهيد، وما يزيد على 55 ألف جريح، لم تكن الحركة الشبابية والرياضية والكشفية بمعزل عما يمر به أبناء شعبنا، حيث راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد على ألف من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية بين شهيد وجريح ومفقود، وعشرات آلاف النازحين، إضافة إلى استهداف المنشآت الرياضية ومقرات الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية".

أضاف البيان، "ملعب اليرموك يعد أحد أقدم الملاعب في فلسطين، حيث تم تأسيسه في عام 1938 وقد تم تجهيزه ليلبي المتطلبات الدولية لاعتماده ملعبا بيتيا فلسطينيا".

أكمل: "ملعب اليرموك وهو ليس بمعزل عما تمر به الحركة الرياضية الفلسطينية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية بشكل عام جرّاء هذا العدوان السافر على أبناء شعبنا، حيث إن هذا الانتهاك الصارخ والفاضح لكافة المواثيق".

تابع: "ما حدث في ملعب اليرموك يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق الرياضة الفلسطينية، وما شملته من قتل اللاعبين واعتقالهم، لافتا إلى أن هذه جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها.