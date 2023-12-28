فريق طبي إيطالي ينجح في جراحة رائدة لزرع أعصاب ذراع من ساق مبتورة جزئيا

أفاد أطباء بالمركز العلمي والطبي في تورينو شمال إيطاليا، بأن رجلًا قد يستعيد القدرة على استخدام يده، بعد أن أصيب بالشلل جراء حادث سير.

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ووفقًا لـ وكالة رويترز، قام الجراحون بإجراء جراحة رائدة لنقل جزء من العصب الوركي المسؤول عن الحركة من ساق المصاب المبتورة جزئيا، إلى الضفيرة العضدية للكتف، وهي شبكة الأعصاب التي تربط الحبل الشوكي بالكتف والذراع واليد.

واضطر مارسيلو جافيليو (55 عامًا)، وهو عامل في مجال الرعاية الصحية، إلى بتر نصف ساقه اليسرى بعد أن صدمته دراجة نارية قبل خمسة أشهر أثناء قيادة دراجته النارية، حيث أصيب بجروح خطيرة في الضفيرة العضدية وساقه، مما جعله غير قادر على استخدام أي من يديه.

وتعد الجراحة التي أجراها الطبيب الإيطالي باولو تيتولو واستمرت لأكثر من 12 ساعة، الأولى في العالم التي ينقل فيها شخص ما أحد مكونات العصب الوركي إلى الضفيرة العضدية، مما قد يمكن المصاب من استعادة القدرة على الحركة لإحدى يديه.

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