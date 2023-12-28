من يعوّض غياب مالكوم في الهلال أمام الفيحاء؟

يدرس البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أكثر من سيناريو لتعويض غياب البرازيلي مالكوم عن مباراة الفيحاء في دوري روشن للمحترفين.

وتأكد غياب مالكوم عن المباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة في عضلة الساق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جيسوس يدرس إشراك الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، خلف المهاجم، مع الدفع بمحمد كنو في ثنائية خط الوسط بجوار روبن نيفيز.

وحسب الصحيفة نفسها، يفكر المدرب البرتغالي أيضًا في الإبقاء على ثنائية سافيتش ونيفيز مع إشراك محمد القحطاني، لاعب الوسط الشاب، في رباعية خط الهجوم رفقة الجناحين سالم الدوسري والبرازيلي ميشايل ديلجادو والصربي ألكسندر ميتروفيتش، رأس الحربة.

وينهي الهلال استعداداته للمباراة بحصة تدريبية مساء اليوم الخميس.