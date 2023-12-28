21166 شهيدًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 83

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليو الخميس، عن ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 83 على التوالي إلى 21166 شهيدًا فلسطينيًا و55243 جريحًا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 6200 امرأة و نحو 8 آلاف طفل و 1000 مسن، لافتة الانتباه إلى أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة، لا يزال كارثيًا مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وعدم قدرة ما تبقى من المستشفيات على استيعاب الكم الكبير من الجرحى والمرضى.

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وأعلنت عن استشهاد 56 فلسطينيًا وإصابة المئات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي، استهدف مدينة خان يونس ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات جنوب ووسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأطقم الطبية انتشلت 18 شهيدًا بعد استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال لعدة منازل في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، كما استشهد 38 فلسطيناً، وأصيب المئات بجروح، لافتة الانتباه بوجود العديد من المفقودين تحت انقاض المنازل.