برئاسة الخريف والبوغديري.. اختتام أعمال الدورة الـ11 للجنة السعودية التونسية المشتركة

اختتمت اللجنة السعودية التونسية المشتركة، أعمال دورتها الـ 11 التي عقدت في تونس يومي الثلاثاء والأربعاء، وترأس الجانب السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، فيما ترأس الجانب التونسي وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من البلدين.

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كما اختتم منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي أعماله، بمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال من القطاع الخاص من الجانبين، حيث شهد جلستين، الأولى بعنوان "آفاق الاستثمار والشراكة بالجمهورية التونسية"، والثانية بعنوان "رؤية 2030 وتحقيق التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية"، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.

ووقع الجانبان على هامش أعمال الدورة الـ 11 للجنة السعودية التونسية المشتركة 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة.

وفي نهاية اجتماعات اللجنة، وقع الخريف والبغديري، محضر اللجنة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

ويأتي انعقاد هذه الدورة، حرصًا من الدولتين الشقيقتين، وعزمهما الراسخ على تطوير مختلف أوجه التعاون، والارتقاء به إلى شراكة فاعلة تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.