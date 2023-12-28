حمدالله خارج قائمة المغرب لكأس أمم أفريقيا

استبعد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، من قائمة فريق أسود الأطلس النهائية، التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتقام كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.

وجاء استبعاد حمدالله كأكبر مفاجأة في القائمة النهائية بعدما كان اسمه موجودًا في القائمة الأولية.

في المقابل ضم الركراكي كل من رومان سايس وحكيم زياش وياسين بونو وأشرف حكيمي وسفيان أمرابط ومحمد الشيبي كأبرز الأسماء.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة مع تنزانيا، وجمهورية الكونغو، وزامبيا.

قائمة منتخب المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - محمد الشيبي - يحيي عطية الله - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - يونس عبدالحميد - شادي رياض - عبدالكبير عبقار.

خط الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - أمير ريشاريسون - أمين حارث - بلال الخنوس - سليم أملاح - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري.

خط الهجوم: حكيم زياش - أمين عدلي - سفيان بوفال - عبدالصمد الزلزولي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - طارق تسيودالي.