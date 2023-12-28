تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين، وتستمر حتى بعد غدٍ السبت.

وتشهد الجولة 19 إقامة 9 مباريات على مدار 3 أيام، علمًا بأنها الجولة الأخيرة قبل فترة توقف المسابقة لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا 2023 بقطر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بعد انقضاء 18 جولة من المسابقة، فيما يأتي النصر في المركز الثاني بفارق 7 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين

الخميس 28 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الرياض وضمك.

الساعة 06:00 مساءً.. الاتفاق والحزم.

الجمعة 29 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد وأبها.

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والهلال.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والخليج.

السبت 30 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الطائي والاتحاد.

الساعة 06:00 مساءً.. الفتح والأخدود.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والوحدة.

الساعة 09:00 مساءً.. التعاون والنصر.

تجدر الإشارة إلى أن كل مباريات الجولة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.