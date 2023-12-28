مصر: مقترح السلام بغزة يتضمن ثلاث مراحل.. وموضوع الحكومة الفلسطينية “داخلي”

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام العالمية والعربية بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال رشوان، إن مصر طرحت إطارًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالأزمة في غزة، لحقن لدماء الفلسطنينيين ووقف العدوان العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

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وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إلى أن القاهرة عملت على صياغة الاقتراح بعد الاستماع لكافة وجهات النظر للأطراف المعنية بالأزمة الحالية.

وأوضح أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معًا، وينتهي بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

وأكد أن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية.

وأشار إلى أنه عند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي.

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ودعا كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح كل جديد.