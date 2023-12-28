مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7.1 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس مرتفعًا 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية اليوم الخميس، بلغت كمية الأسهم المتداولة 244 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض، والمعذر ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و7.14%.

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فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر "نمو"

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم الخميس، مرتفعًا 231.09 نقطة ليقفل عند مستوى 24223.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.