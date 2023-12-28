“الداخلية” تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات مختلفة بالوزارة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية وهي "الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية" وذلك على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.

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وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة "أبشر - توظيف": https://jobs.sa خلال الفترة من يوم السبت 17/6/1445 هـ حتى يوم الخميس 22/6/1445 هـ.